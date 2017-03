Milan, Pier Silvio Berlusconi: "La caparra del closing vale più dell'Inter"

23/03/2017 16:34

NEWS MILAN/ A margine di una conferenza stampa, il vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha risposto ad una battuta di Paolo Bonolis sul closing del milan: "Lui è interista e mi sembra che in classifica non siano messi molto meglio di noi - si legge su 'Gazzetta.it' - Le caparre già versate per il Milan sono più del prezzo che è stata pagata l'Inter. La nuova caparra da 20 milioni già arrivata? Mi auguro ci credano sennò...".

JUVENTUS-BARCELLONA IN CHIARO - Pier Silvio Berlusconi ha inoltre confermato che l'andata dei quarti di Champions League "Juventus-Barcellona sarà visibile in chiaro su Canale 5".

S.F.