Calciomercato Roma, Squinzi stoppa Di Francesco: "C'è una penale per andare via"

23/03/2017 16:25

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO SQUINZI / Eusebio Di Francesco è nel mirino di Roma e Fiorentina per il futuro nel caso in cui i rispettivi allenatori, Spalletti e Sousa, dovessero andare via al termine della stagione. L'accostamento del mister del Sassuolo va avanti da diverso tempo ed al riguardo è intervenuto il Presidente Squinzi a 'Radio 24': "Il mister ha un lungo contratto e una grossa penale nel caso volesse scioglierlo, comunque io non credo voglia andarsene".

O.P.