Calciomercato Inter, Squinzi su Berardi: "Se mi danno 50 milioni di euro..."

23/03/2017 16:05

CALCIOMERCATO INTER SQUINZI BERARDI / Domenico Berardi è da tempo uno dei nomi più caldi quando apre il calciomercato, ma anche durante il periodo di chiusura le speculazioni sul suo futuro non mancano mai. Il Presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, è intervenuto al riguardo durante un'intervista a 'Radio 24': "Di lui farei una vera e propria bandiera del club, ma è chiaro che se arriva qualcuno con 40 o 50 milioni di euro...". Una porta quindi rimane logicamente aperta: il Sassuolo nonostante sia una società sana non potrebbe dire di no a cifre da capogiro.

Calciomercato Inter, Berardi: concorrenza forte. La situazione

Il calciomercato Inter da mesi è legato al futuro di Domenico Berardi: assieme a Bernardeschi è uno di quei profili giovani ed italiani che potrebbero contraddistinguere il futuro dei nerazzurri. Non sarà facile però perché la concorrenza - per entrambi - rimane decisamente agguerrita. Juventus, Milan, ma anche Roma si sono mosse in maniera più o meno concreta per prende informazioni sul 22enne di Cariati.

O.P.