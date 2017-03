Calciomercato Juventus, rischio beffa per Lyanco

23/03/2017 15:44

CALCIOMERCATO JUVENTS LYANCO / Sempre molto vigile sul mercato sudamericano, la Juventus sta monitorando diversi giocatori brasiliani. Il mese scorso, le voci sul perfezionamento dell'ingaggio di Lyanco non avevano trovato conferma nelle informazioni da noi raccolte e lo scenario non sembra essere mutato in queste settimane. L'Atletico Madrid non ha mollato la presa sul difensore del San Paolo, ma all'orizzonte è spuntata una pretendente a sorpresa. Secondo 'Tuttosport', infatti, negli ultimi giorni il Torino avrebbe effettuato il sorpasso sui cugini bianconeri, anche se ritengono ancora troppo elevata la richiesta del club tricolor.

D.T.