Crotone, UFFICIALE: da Raffaele a Gianni, un altro Vrenna Presidente

23/03/2017 15:37

CROTONE UFFICIALE VRENNA / Dopo le dimissioni di Raffaele Vrenna da Presidente del Crotone arriva adesso anche l'ufficialità sul nome del nuovo proprietario del club calabrese. Si tratta di Gianni Vrenna, fratello del dimissionario numero uno della società, che in una nota apparsa sul sito ha comunicato: "Nei prossimi giorni sarò il nuovo Presidente del Crotone Calcio e nei prossimi mesi acquisirò l'intera proprietà delle quote, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione delle nostre aziende che prevede la separazione di alcuni assets societari. Ringrazio mio fratello per il generoso impegno profuso nel rappresentare la società e nel condividere con me una storia che ci ha condotto fino a raggiungere traguardi inimmaginabili".

O.P.