23/03/2017 15:26

VILLARREAL MANCHESTER CITY BRAVO / Claudio Bravo potrebbe essere di ritorno in Spagna e dopo l'avventura con il Barcellona, adesso c'è la possibilità che vesta la maglia del Villarreal. Come riporta 'as.com' però l'operazione non sarà facile: nonostante il Manchester City possa cederlo a fine stagione, il 'Sottomarino Giallo' dovrebbe sborsare una cifra notevole.

O.P.