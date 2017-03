Calciomercato Juventus, Mbappé ha deciso!

23/03/2017 14:50

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE' / Kylian Mbappé è l'uomo, o meglio, il ragazzo del momento. Suggellata dai due gol nel doppio confronto contro il Manchester City, la splendida stagione dell'attaccante francese ha creato una fila di pretendenti alla porta del Monaco. Nei giorni scorsi, si è parlato di un'offerta di 110 milioni di euro del Manchester United rispedita al mittente, mentre in Spagna non si arresano le voci in merito ad un possibile 'clasico' di mercato tra Barcellona e Real Madrid. Proprio dalla terra iberica arrivano però delle novità importanti che, se confermate, sono destinate a mettere fine ai sogni di gloria di molti dirigenti.

Calciomercato Juventus, Mbappé vuole restare

Secondo 'Marca', infatti, il padre del 18enne di Bondy avrebbe comunicato alla dirigenza monegasca il desiderio di restare almeno un'altra stagione nel Principato e di non prendere in considerazione alcuna offerta per il suo assistito. La permanenza in biancorosso viene infatti vista come la migliore garanzia per continuare a crescere, senza correre quei rischi che, almeno ad oggi, stanno impedendo a Martial di spiccare definitivamente il volo nel gotha calcistico. Accostato anche al calciomercato Juventus, Mbappé ha un contratto con il Monaco fino al 30 giugno 2019.

D.T.