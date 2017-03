23/03/2017 14:42

CALCIOMERCATO BOLOGNA VERDI / Il Bologna non vuole separarsi assolutamente da Simone Verdi, trequartista che quest'anno è riuscito ad imporsi nella compagine emiliana. Stando a quanto rivelato da 'Il Resto del Carlino', la società ha già in progetto un incontro con l'entourage del giocatore per proporre un adeguamento contrattuale con relativo allungamento della durata dell'accordo.

O.P.