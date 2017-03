Napoli, Milik pronto alla riscossa: "Tra due settimane al top"

23/03/2017 14:36

NEWS NAPOLI/ Dal ritiro della Nazionale polacca, Arkadiusz Milik ha rassicurato i tifosi del Napoli, dichiarando tutta la sua voglia di tornare a riprendersi l'attacco azzurro dopo l'infortunio: "Sto migliorando con il passare delle settimane. Il lungo trauma ormai è dimanticato. Avevo bisogno di tempo per tornare. Sono sicuro di essere pronto per giocare, ma c'è bisogno di tempo e di lavoro. Tra un paio di settimane sarò al top. Mertens sta facendo benissimo nel mio ruolo, devo lavorare tanto per avere più opportunità. Gioco in una società seria con grandi obiettivi" ha spiegato Milik a 'Przeglad Sportowy'.

S.F.