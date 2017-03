Lazio, Felipe Anderson rivela: "Problemi all'inizio, è stato difficile"

23/03/2017 14:17

NEWS LAZIO/ Intervenuto all' Istituto Comprensivo "Via del Calice" nel progetto che vede i giocatori della Lazio incontrare i bambini delle scuole di Roma, Felipe Anderson ha raccontato i suoi primi mesi in biancoceleste, quando arrivato dal Santos faticò a trovare spazio: "Il mio inizio alla Lazio è stato abbastanza difficile, non riuscivo a dare continuità alle mie prestazioni. I primi tre mesi sono stati complicati. Il derby con la Roma? Quando ero in Brasile seguivo il calcio italiano. Prima di arrivare qui i tifosi mi parlavano solo del derby e sapevo fosse una partita importante. Poi l'ultimo lo abbiamo anche vinto...".

S.F.