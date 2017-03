Fiorentina, Corsi punge: "Caos Lega? 'Viola' non sta tra i grandi club"

23/03/2017 14:06

FIORENTINA LEGA CORSI / Nella giornata di ieri durante l'assemblea della Lega si è andata a consolidare la spaccatura all'interno dell'organizzazione tra le società della massima serie. In merito è intervenuto anche il Presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, che fa parte delle 14 squadre considerate 'piccole' in opposizione alle sei 'grandi', ovvero Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e Fiorentina. Proprio riguardo ai viola l'attacco del numero uno empolese: "Non capisco perché la Fiorentina faccia parte di quel gruppo, con i numeri non mi pare che ci stia. Siamo indietro di anni rispetto a tutti, non si capisce perché in Italia non riusciamo ad ottenere una ripartizione dei diritti tv più equa", ha detto a 'Radio Sportiva'.

