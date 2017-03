Juventus, avvocato Dominello: "Incontri leciti con Agnelli"

23/03/2017 13:52

JUVENTUS AGNELLI - Domenico Putrino, legale di Rocco Dominello, in merito alla vicenda che vede coinvolto anche Andrea Agnelli si è soffermato sulla posizione del proprio assitito: "Oggi c’è lo sciopero dei penalisti e ci siamo astenuti. Abbiamo solo preso atto delle circostanze e il magistrato ha rinviato all’udienza del 28 marzo. L’unico elemento è stato che ci sono state delle costituzioni di parti civili, in particolare un socio della Juventus si è costituito parte civile nei confronti di Germani Fabio - ha dichiarato l'avvocato a 'Premium Sport' - I rapporti tra Dominello e Andrea Agnelli? Noi confermiamo, come già dichiarato dal signor Dominello ad agosto in un interrogatorio alla procura della Repubblica di Torino, che ci sono stati incontri tra il presidente della Juve e il signor Dominello Rocco. Incontri tutti leciti, finalizzati alla questione dei biglietti in quanto il signor Dominello rappresentava un parte degli ultras: quindi sono stati incontri tutti leciti. Noi ora stiamo valutando se fare il rito abbreviato o il dibattimento".

G.M.