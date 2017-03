Juventus, Bauza su Dybala: "Niente Cile, in stretto contatto con i bianconeri"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

23/03/2017 13:10

ARGENTINA DYBALA JUVENTUS - L'Argentina non 'rischia' Paulo Dybala, la Juventus tira un sospiro di sollievo. Viste le non perfette condizioni fisiche del talento bianconero, il Ct dell'Albiceleste Bauza ha deciso di non utilizzare il giocatore per la decisiva sfida contro il Cile in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

Il selezionatore argentino ha fatto ulteriore chiarezza sulle condizioni della 'Joya' dopo il comunicato dei giorni scorsi: "Con la Juventus siamo in contatto continuo, da prima che il giocatore atterrasse in Argentina. Stiamo lavorando per cercare di recuperarlo e per portarlo almeno in panchina nella gara contro la Bolivia - ha spiegato Bauza nella conferenza stampa di vigilia - Lo staff della Juve è a conoscenza di tutte le mosse che riguardo Dybala".

News Juventus, Bauza sulle condizioni di Dybala

L'ex Palermo per le news Juventus soffre di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo aveva costretto al cambio già nel primo tempo nell'ultima sfida di campionato con la Sampdoria, facendo scattare ovviamente l'allarme nell'ambiente bianconero, in vista soprattutto del doppio-incrocio di Champions League contro il Barcellona. Il pericolo di un danno più serio del previsto è poi subitro rientrato, con Allegri e la Juventus che si augurano di riaverlo subito a disposizione per la ripresa del campionato nel big-match di Napoli. Dybala negli ultimi tempi è stato anche al centro dei rumors di calciomercato in merito all'interesse delle big spagnole e del possibile rinnovo contrattuale con la 'Vecchia Signora'.