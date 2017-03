Calciomercato Roma, Spalletti-Pallotta: cena tra promesse e rinvii

23/03/2017 13:26

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI PALLOTTA / Metti una cena tra Spalletti e Pallotta. Una serata estesa a tutti i vertici della società: oltre al ds Massara, l'ad Gandini e il dg Baldissoni, nel ristorante del centro della Capitale era presente anche Franco Baldini. L'ex dirigente è, da tempo, un consulente di fiducia del patron americano. Un punto di riferimento per il calciomercato e le strategie del club. Nulla di più, per ora. Baldini, dopo la sfortunata avventura dei sei anni fa, ha deciso infatti di restare ai margini della Roma. Di non apparire, di non avere il peso delle responsabilità. La sua regia però si è avvertita anche a distanza: Fazio, ex Tottenham e Siviglia, è una sua intuizione. Terminato il vertice, il dirigente toscano è andato via da un'uscita secondaria a bordo di una porsche. Nessuna dichiarazione, come da programma. Sono state diffuse solo alcune immagini di lui con il volto coperto.

Futuro Roma, ancora da decidere il destino della panchina

La cena di ieri non si è rivelata però risolutiva. Pallotta ha ribadito al tecnico toscano i programmi del club, in attesa di capire quale sarà, più avanti, la posizione del manager. Aspettando di fissare il budget in base al piazzamento della squadra. Con o senza Champions diretta il calciomercato Roma potrebbe cambiare. I soldi del palsconoscenico europeo restano fondamentali per il numero uno americano che, senza troppa diplomazia, ha ribadito di preferire la qualificazione in Champions alla Coppa Italia. Il presidente giallorosso ripartirà stasera. Ma il nodo del tecnico non è stato sciolto. Anzi, ora le domande sono aumentate: la cena di ieri è di facciata o un segnale di avvicinamento?