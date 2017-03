Italia-Albania, da Strakosha a Hysaj: la probabile formazione di De Biasi

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

23/03/2017 12:54

ITALIA ALBANIA FORMAZIONE - Un match da dentro fuori sia per l'Italia che per l'Albania l'incrocio di venerdì sera a Palermo. Gli Azzurri, in attesa delle sfida decisiva a settembre contro la Spagna, per le news Mondiali 2018 non vogliono perdere contatto dalle 'Furie Rosse' in testa alla classifica del girone, mentre per l'undici di De Biasi (quarto in classifica con 6 punti dietro anche ad Israele) quella del 'Barbera' è l'ultima chance per ritornare in corsa per una difficile - al momento - qualificazione alla prossima rassegna iridata in Russia.

Italia -Albania, la probabile formazione di De Biasi

Oltre ad avere un Ct italiano, l'Albania nelle proprie fila può vantare diversi talenti ambiti sul calciomercato e una nutrita rappresentanza di calciatori che militano nella nostra Serie A: Strakosha (Lazio), Ajeti (Torino), Veseli (Empoli), Hysaj (Napoli) e Memushajm (Pescara), oltre a Basha che milita in B con la maglia del Bari. Tra questi però mancano per squalifica Berisha tra i pali e Djimsiti (Avellino). Proprio il forfait del portiere dell'Atalanta darà la possibilità al laziale Strakosha di partire dal primo minuto contro l'Italia e di sfidare il compagno di club Immobile. In difesa troverà posto ovviamente Hysaj, mentre non sarà del match il difensore dell'Amburgo Mavraj: al suo posto potrebbe giocare Ajeti. Nel coperto 4-5-1 di De Biasi, Xhaka sarà il regista con Lila e Memushaj interni di centrocampo. In attacco, come punto di riferimento, l'allenatore italiano dovrebbe affidarsi al centravanti del terrei Grozny Balaj.



Probabile formazione Albania (4-5-1): Strakosha; Hysaj, Veseli, Ajeti, Agolli; Roshi, Lila, Xhaka, Memushaj, Lenjani; Balaj.