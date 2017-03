Calciomercato Sampdoria, rispunta Pucciarelli: duello con un altro club di A

23/03/2017 12:47

CALCIOMERCATO SAMPDORIA PUCCIARELLI / Vista la possibile partenza di almeno uno tra Luis Muriel e Patrik Schick, entrambi nel mirino soprattutto dell'Inter, nel prossimo mercato estivo la Sampdoria potrebbe essere costretta ad aggiungere un nuovo innesto in attacco. Secondo 'sportmediaset.it' il rinforzo per il reparto offensivo doriano potrebbe essere Massimo Pucciarelli, cercato dal club di Massimo Ferrero già lo scorso gennaio. L'Empoli sarebbe insoddisfatto del suo rendimento, appena 2 gol in campionato, e per questo avrebbe messo in conto la sua cessione al termine della stagione. Sulle tracce del classe '91, contrattualmente legato ai toscani fino al 2020, ci sarebbe anche il Sassuolo.

R.A.