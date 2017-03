Italia, da Bonucci al modulo: i dubbi di Ventura e la probabile formazione

Raffaele Amato

23/03/2017 12:15

ITALIA ALBANIA FORMAZIONE VENTURA / Domani sera a Palermo l'Italia dovrà per forza battere l'Albania di Gianni De Biasi per rimanere in testa al gruppo G di qualificazione al Mondiale 2018 insieme alla Spagna che invece affronterà in casa Israele, terzo in classifica. Le ultime news Italia sorridono a Ventura: Leonardo Bonucci ha smaltito il virus che ieri lo ha costretto a saltare gli allenamenti. Il centrale, al centro di numerosi rumors di calciomercato, dovrebbe così essere disponibile per il match del 'Renzo Barbera', anche se la sua presenza dal primo minuto resta piuttosto incerta: al suo posto potrebbe spuntarla il milanista Romagnoli.

Italia-Albania, dubbi sul modulo: la probabile formazione di Ventura

I principali dubbi del ct azzurro vertono sul modulo. Con il 4-4-2 ultra-offensivo davanti certa la presenza della coppia Immobile-Belotti, con Candreva e Insigne larghi sulle fasce. Con il favorito 4-3-3, invece, uno dei due centravanti - in pole quello della Lazio - partirebbe dalla panchina in favore di un centrocampista, probabilmente Parolo che andrebbe a rafforzare l'asse mediana insieme agli intoccabili De Rossi e Verratti. Eccetto Bonucci, in difesa ci sono solo certezze: Zappacosta e De Sciglio sulle corsie laterali e Barzagli l'altro centrale.