Inter, da Medel a Banega: tanti nerazzurri in Nazionale. Pioli incrocia le dita

Raffaele Amato

23/03/2017 11:36

INTER NAZIONALE / Sul finire di questa settimana e l'inizio della prossima - tra qualificazioni al Mondiale 2018, amichevoli ed Europeo under 19 - l'Inter potrebbe veder scendere in campo con le maglie delle rispettive Nazionali ben 13 calciatori della propria rosa. Pioli spera che possano tornare tutti in perfette condizioni fisiche per affrontare al meglio gli ultimi due mesi di campionato.

Inter, da Medel a Pinamonti: 13 calciatori in Nazionale

La conta può partire dai sudamericani: Banega e Gary Medel, quest'ultimo secondo le news Inter del tutto recuperato dal problema ai flessori della coscia destra accusato nel secondo tempo della gara col Torino, si incroceranno stanotte nell'infuocata sfida Argentina-Cile in programma a Buenos Aires. Joao Miranda, invece, affronterà da leader e capitano del Brasile quell'Uruguay che ai brasiliani evoca sempre bruttissimi ricordi. Via con Australia e Giappone anche Sainsubury e Nagatomo, alle prese rispettivamente con Iraq, Emirati Arabia Uniti (entrambi) e Thailandia. Passando agli europei: i croati Brozovic e Perisic se la vedranno prima con l'Ucraina e poi con l'Estonia, mentre il Portogallo di Joao Mario, 'colpo' dello scorso calciomercato estivo di Suning, con Ungheria e Svezia. Quattro gli interisti - Candreva, Eder, Gagliardini e l'esordiente D'Ambrosio - nell'Italia targata Ventura che domani sera se la vedrà con l'Albania e poi martedì 28 in amichevole ad Amsterdam contro l'Olanda. Infine Pinamonti, impegnato in Belgio nell'Europeo under 19: Irlanda (stasera), Belgio e Svezia le iniziali avversarie della 'baby' Nazionale di Baronio.