Calciomercato Juventus, Pjaca ammette: "Vorrei giocare di più"

23/03/2017 10:53

JUVENTUS PJACA / Marko Pjaca voglioso di maggiore spazio con la maglia della Juventus. Arrivato nel calciomercato estivo, il giovane talento croato ha impiegato diversi mesi prima di entrare nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Poche presenze all'inizio, poi l'ambientamento e i miglioramenti nelle prestazioni. Fino al gol nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, che ha sbloccato il match agevolando la qualificazione. Tuttavia, nonostante le buone prestazioni, Pjaca resta un'alternativa ai forti attaccanti bianconeri. Direttamente dal ritiro della nazionale, riporta 'Tuttosport', il calciatore ha detto la sua su questi mesi da calciatore juventino: "Alla Juventus sto molto bene, certo vorrei giocare di più, ma cerco sempre di seguire quello che mi dice l’allenatore". A fine stagione, considerando anche le indiscrezioni su alcuni attaccanti accostati al club torinese, il rischio che il calciomercato Juventus possa salutare Pjaca esiste. Molto dipende da quanto dimostrerà nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, da valutare il futuro di Pjaca

Sanchez e Berardi sono tra i nomi caldi per l'attacco della Juventus. Il primo, in uscita dall'Arsenal, potrebbe essere il profilo giusto per formare un super trio insieme a Dybala e Higuain. Il secondo, invece, è reduce da una stagione complicata (a causa di problemi fisici) ma continua a interessare a diverse compagini, tra le quali proprio la Juve.

Con queste premesse, il futuro di Pjaca a Torino resta in discussione. In Premier League era seguito dal Liverpool, mentre in Italia sarebbero svariate le squadre in odore d'Europa che potrebbero garantirgli più spazio. Una su tutte è la Lazio, che in caso di partenza di Keita potrebbe tentare l'affare.

Marco Naletilic, agente di Pjaca, ai microfoni di Calciomercato.it parlò del calciatore dopo il gol al Porto: "Nella fase offensiva è un talento, deve ancora imparare a difendere come gli chiede il mister Allegri. La rete è importante per far crescere l'autostima, oltre ad essere stata decisiva ai fini del risultato. Ma adesso è importante continuare così".

M.D.A.