23/03/2017 10:40

BARCELLONA NEYMAR GABRIEL JESUS - Neymar 'chiama' al Barcellona Gabriel Jesus. L'asso blaugrana esalta il giovane connazionale e 'crack' del Manchester City: "E' un grande giocatore, può dimostrare in campo tutto il bene che si dice su di lui. Gabriel può fare la differenza in qualsiasi club, ovunque vada a giocare", ha sottolineato Neymar come riportato dal 'Sun'.



G.M.