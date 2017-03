Napoli, grande impatto per Leandrinho

23/03/2017 10:43

NAPOLI LEANDRINHO / Impatto positivo per Leandrinho con la maglia del Napoli. Il giovane talento brasiliano arrivato a gennaio si sta imponendo grazie a gol e belle prestazioni con la Primavera di Saurini, attualmente impegata nel Torneo di Viareggio: l'ultima rete decisiva è stata quella che ieri ha dato il via alla rimonta sul Bari, valsa poi il passaggio ai quarti di finale. Il calciatore, che ha caratteristiche simili a quelle di Mertens, può giocare su entrambe le corsie esterne dell'attacco ma anche da prima punta. Non è escluso che Sarri possa portarlo almeno in panchina fra qualche settimana.

M.D.A.