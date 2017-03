Calciomercato Inter, Pioli in bilico? Già pronta un'altra panchina

Maurizio Russo

23/03/2017 10:30

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Il calciomercato Inter della prossima estate si annuncia davvero scoppiettante. A prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League, grande obiettivo stagionale sempre più difficile da raggiungere, il gruppo Suning vuole costruire una squadra in grado di tornare ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Non è esclusa una nuova rivoluzione che, oltre ai calciatori, coinvolga anche la dirigenza e l'allenatore. Non c'è dubbio che Stefano Pioli stia facendo un ottimo lavoro da quando è arrivato sulla panchina nerazzurra al posto di de Boer, ma ad ogni passo falso - come nel caso del pareggio contro il Torino - il suo ruolo viene rimesso in discussione. Il patron Zhang è un grande estimatore di Antonio Conte, mentre il vice presidente Zanetti vorrebbe riportare a Milano il connazionale Diego Pablo Simeone. In attesa di capire se verrà confermato alla guida dell'Inter, il tecnico emiliano incassa la stima di un'altra formazione di Serie A. Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, la Fiorentina lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri qualora si liberasse la prossima estate.

Calciomercato Fiorentina, da Dunga a Jardim: si allunga la lista per il post Sousa

A giugno la Fiorentina si separerà da Paulo Sousa, in scadenza di contratto con i viola. La dirigenza gigliata sta già vagliando il calciomercato alla ricerca di un sostituto del portoghese. Da tempo si sono fatti i nomi di Di Francesco e di Maran, che hanno fatto bene alla guida di Sassuolo e Chievo, ma spuntano anche profili internazionali: da Jardim, autore di una super annata con il Monaco, al grande ex Dunga libero dopo l'esperienza con la Nazionale brasiliana.