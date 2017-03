Siviglia, Vitolo 'risponde' a Barcellona e Atletico

23/03/2017 10:22

BARCELLONA VITOLO SIVIGLIA - Vitolo strizza l'occhio a Barcellona e Atletico Madrid. L'esterno offensivo spagnolo, però, non ha intenzione di lasciare almeno per il momento il Siviglia: "A chi non piacerebbe giocare in un grande club? Sarebbe bello, ma durante l'anno si fanno molti nomi senza sapere quello che alla fine potrebbe realmente accadere. Io sono molto tranquillo perché al Siviglia sto benissimo: mi trattano come se fossi in un top club", ha dichiarato Vitolo in conferenza stampa dal ritiro delle 'Furie Rosse'.

G.M.