Napoli, allarme Reina: a rischio la Juventus

23/03/2017 09:51

NAPOLI JUVENTUS REINA / Infortunio più grave del previsto per Pepe Reina. L'esperto portiere sta facendo ritorno a Napoli a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio destro che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale spagnola. Come riporta 'Il Mattino', tra oggi e domani sarà a Castel Volturno dove sarà sottoposto a un accertamento strumentale per avere una valutazione più precisa dell’entità dell’infortunio. La doppia sfida con la Juventus si avvicina, ma filtra ottimismo sul suo pieno recupero.

M.D.A.