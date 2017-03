Roma, Strootman non convince. "Arrivare secondi non è una vittoria"

23/03/2017 09:46

ROMA STROOTMAN SECONDO POSTO / La Juventus si avvia a vincere il sesto scudetto di fila. Anche in questa stagione i bianconeri hanno lasciato alle altre soltanto la corsa alla piazza d'onore. Tanto che al termine della vittoria contro il Sassuolo nell'ultimo match prima della sosta, il centrocampista olandese della Roma Kevin Strootman ha dichiarato che "il secondo posto è una vittoria". Un modo di pensare non gradito a Ilario Di Giovanbattista: "Vince soltanto una squadra, chi pensa che arrivare secondo sia come vincere è uno scemo - ha detto il conduttore di 'Radio Radio' durante la trasmissione - I soldi che garantisce la Champions League a chi arriva secondo sono un altro discorso: allora dal prossimo anno diremo che anche chi arriva quarto ha vinto? Non importa nemmeno se il distacco dalla prima è di un solo punto o di quindici: vince solo uno".

M.R.