Serie A, De Biasi: "Snobbato dalle italiane, potevo allenare la Nazionale. Ero juventino sfegatato"

23/03/2017 09:31

ITALIA ALBANIA SERIE A DE BIASI / Si avvicina l'incontro tra Italia e Albania. Gianni De Biasi, ct degli albanesi, ha rilasciato una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "Cinque anni fa non avrei mai detto che sarei rimasto su questa panchina per tanto tempo: a loro avevo risposto addirittura “No, grazie”. Poi in un hotel di Milano furono convincenti. Italia? Anche se la Nazionale sarebbe stato il coronamento di una carriera fatta quasi tutta in provincia con la picozza, non invidio Ventura. Semmai i suoi giocatori. Difesa solida, Belotti, Immobile e Insigne in stato di grazia, le molte alternative che ha: Conte aveva meno carte da giocarsi, rispetto a lui. Sì, oggi potevo essere al suo posto. O perlomeno questo avevo sperato, e molto, dopo aver incontrato un dirigente Figc: pensavo di essere il primo, poi improvvisamente è cambiato qualcosa e Ventura mi ha sorpassato. A cena Tavecchio mi ha raccontato che una persona, una sola, mi ha ostacolato ponendo il suo veto. Dirò chi è appena possibile, anzitutto all’interessato".

JUVENTUS - "Ero juventino sfegatato, iniziai a vederla con altri occhi affrontandola con il Brescia. Furino, Causio, Tardelli, Bettega: giocavano con un po’ di puzza sotto il naso, in campo lo avverti se uno si sente 'padreterno'. Mi diede fastidio, poi allenando il Toro cambiai definitivamente visione. Però la Juve è la Juve: un club che sa guardare nel futuro con la forza di porsi un nuovo obiettivo appena centrato il precedente. Higuain e Dybala sono giocatori unici e se passa con il Barça, e può farlo, se la gioca con Bayern e Real. Poi cosa farei se fossi in Allegri? Dopo tre anni forse me ne andrei: anche se andare via dalla Juve è dura...".

FUTURO - "Dalla Serie A mi sento snobbato. Tornerei per una big ­ quasi impossibile ­ o per un progetto serio. Però in Italia le rose sono inchiodate da contratti pluriennali, essere un allenatore libero è difficile, mi è successo solo con Spal, Modena, il primo Torino con Cairo. Forse meglio un’altra esperienza in Spagna, o in Premier. O in Germania, anche se per un italiano dev’essere dura".

LAZIO - "E’ un rimpianto sì! Forse a posteriori avrei dovuto preferire la Lazio al Brescia. Ma il Brescia era Baggio: allenare lui era come mettermi alla prova. I suoi acciacchi: “Guarda che la gente non sa che hai male ovunque, per loro sei Baggio e non puoi sbagliare: te la senti?”. Ma non ce la faceva a non giocare: il calcio era la sua libidine. E poi l’ultima partita: uscì prima ­ per gli applausi ­ e lo guardai negli occhi, 'San Siro' tutto in piedi per lui e lui sereno come era sempre stato, anche di fronte agli ostacoli. La sua forza".

M.D.A.