Attacco Westminster, blitz della polizia: sette arresti

23/03/2017 09:00

ATTACCO WESTMINSTER / Ore di paura a Londra per l'attacco di ieri al Parlamento di Westminster. Come riporta 'Sky News', nella notte un gruppo di poliziotti armati avrebbe compiuto una perquisizione in un'abitazione di Birmingham con sette persone arrestate. L'edifico sarebbe stato isolato per circa tre ore, con strade transennate. Il blitz sarebbe da ricondurre a quanto accaduto ieri: la polizia ha confermato in un breve comunicato l'operazione, ma non ha dato ulteriori dettagli. In città, intanto, c'è massima allerta per il pericolo terrorismo.

M.D.A.