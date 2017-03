Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: addio Bonucci se resta Allegri

23/03/2017 08:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI / Leonardo Bonucci è pronto a lasciare la Juventus nell'eventualità in cui Massimiliano Allegri dovesse restare sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione. Questa, almeno, è la convinzione di 'Yahoo Sports'. Alla finestra, per il difensore bianconero, ci sono il Chelsea di Antonio Conte ed il Manchester City di Pep Guardiola, grande ammiratore del centrale della Nazionale.

Entrambi i club inglesi sono disposti ad offrire un significativo aumento d'ingaggio a Bonucci. La valutazione del suo cartellino potrebbe superare i 55 milioni di euro.

S.D.