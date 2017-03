Calciomercato Inter, Brozovic alla Roma per Nainggolan?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/03/2017 08:06

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / L'Inter non molla la presa su Radja Nainggolan, seppur il colpo di calciomercato si presenti molto complicato. Secondo quanto si legge sulle pagine di 'Tuttosport' oggi in edicola, un possibile jolly a disposizione del club nerazzurro è rappresentato da Marcelo Brozovic, già in passato nel mirino della Roma ed eventuale contropartita nell'affare Nainggolan per limitare l'esborso economico (valutato 50 milioni).

Il colpo di calciomercato Inter è legato alle cessioni del già citato Brozovic e di Banega, che potrebbero fruttare complessivamente tra i 45 ed i 50 milioni per le casse nerazzurre.

Nelle scorse ore, Nainggolan ha dichiarato a proposito di un possibile trasferimento al Chelsea (allenato da quell'Antonio Conte inseguito dall'Inter per la panchina del futuro): "Giocare in Inghilterra? Datemi il sole e verrò. Sono felice qui e non so perché gettar tutto via per ricominciare. Guardo molto il calcio inglese e tanti miei compagni di Nazionale ci giocano. E' il miglior campionato al mondo. Nella vita però occorre fare delle scelte. La mia stagione è positiva e quando la finestra di mercato si aprirà torneremo a parlarne. Ho parlato con Conte e il Chelsea era davvero interessato a me. Mi volevano ed è tutto quello che posso dire".