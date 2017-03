Calciomercato Fiorentina, svolta Bernardeschi: ecco l'offerta

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/03/2017 07:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / La Fiorentina prova a prendere in contropiede Inter e Juventus sul fronte Federico Bernardeschi. Come scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', la dirigenza viola ha presentato una nuova proposta di rinnovo di contratto al talento classe 1994 di Carrara: 4 milioni di euro lordi a stagione (circa 2 milioni al netto delle tasse) per cinque anni (l'attuale contratto - a cifre dimezzate - scade nel 2019), con ulteriori bonus legati al rendimento sul campoi, ai gol e alla qualificazione nelle coppe europee. Non solo: l'offerta viola non prevederebbe alcuna clausola rescissoria. La parola, ora, passa a Bernardeschi...