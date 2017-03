Frosinone, Salvini predica calma: "Limiamo le aspettative"

23/03/2017 01:35

NEWS FROSINONE/ Il direttore generale del Frosinone Ernesto Salvini, è intervenuto in conferenza stampa per mandare a tutto l'ambiente gialloblu un messaggio da parte del presidente Maurizio Stirpe a quattro giorni dal big match contro la Spal: "Il messaggio del Presidente Stirpe che sono venuto qui a portare è quello di limare le aspettative. La gara di domenica è aperta ad ogni risultato ma ognuno di esso non precluderà nulla. Per tanti motivi la Spal la vedo avvantaggiata rispetto a Frosinone e Verona per ragionamenti miei personali. Ha un allenatore che ha fatto tanta gavetta nelle giovanili e questo lo prepara a sopperire ogni evenienza. Un altro motivo è la sorpresa che ogni anno c'è in B cosa successa a noi due anni fa. Hanno una spensieratezza nell'affrontare le gare che mi ricorda il Frosinone di due anni e personalmente mi da una sana preoccupazione".

S.F.