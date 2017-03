Calciomercato Sampdoria, nuovi contatti per Driussi

22/03/2017 23:10

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DRIUSSI RIVER PLATE / La Sampdoria non molla la presa su Sebastian Driussi. Come riferisce 'Sky Sport', si sono registrati nuovi contatti tra le parti, con gli intermediari dell'operazione che stanno lavorando per convincere il River Plate a lasciarlo partire.

Come vi abbiamo svelato, la Sampdoria aveva già presentato un'offerta di 10 milioni più bonus per Driussi. Ma i doriani non sono gli unici interessati a lui: "Ci sono due squadre europee molto interessate", ha ammesso ai nostri microfoni l'agente di Driussi, Gustavo Pedrozo, non molto tempo fa.

D.G.