Calciomercato Borussia Dortmund, Watzke fissa il prezzo di Aubameyang

22/03/2017 22:14

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND WATZKE AUBAMEYANG / Il Borussia Dortmund apre all'addio di Pierre-Emerick Aubameyang. Che avvenga, però, alle giuste condizioni. Questo è quanto ha lasciato intendere l'ad Hans-Joachim Watzke alla 'Bild': "Per il momento non ho informazioni sul fatto che lascerà il club. Se in futuro avrà il desiderio di cambiare aria ne parleremo e ascolteremo le offerte per rispetto nei suoi confronti. Ma non credo ci siano molti club nei quali possa fare un salto di qualità. Se andrà via, comunque, sarà a un prezzo esorbitante. Se continua a segnare 20-25 gol potremo chiedere almeno 65 milioni". Parole indirizzate a Milan e Inter, i due club italiani che ultimamente si sono interessati a lui.

D.G.