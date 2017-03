Calciomercato Inter, Ranocchia: "Non penso al futuro, mi godo l'Hull City"

23/03/2017 06:01

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA FUTURO / Andrea Ranocchia si sta rigenerando in Inghilterra: la sua esperienza all'Hull City sta procedendo a gonfie vele. Al termine della stagione dovrà fare ritorno all'Inter, ma al momento il difensore italiano preferisce pensare ad altro: "Dico la verità, quest'esperienza me la sto godendo tanto! Mi trovo bene, sto pensando solo a questo. Non penso se mi manca l'Italia o altro. Mi sto godendo i match che devo disputare qui. Non penso ad altro", ha spiegato a 'Telelombardia'.

Una lunga intervista dove ha parlato anche delle differenze tra Premier e Serie A: "Ce ne sono tante. Qui c’è meno tattica rispetto all'Italia, c'è più istinto. La vita cambia tanto dal punto di vista del cibo, del meteo. È un'esperienza, sono contento. Come ho sempre detto la vita in Italia è una cosa che non si trova in altre parti del mondo, siamo fortunati. Gli attaccanti? Qui fisicamente sono forti, grandi, alti e sono anche veloci. C'è molta meno tattica, le partite sono più aperte, si subiscono e si segnano più gol. In Italia è difficile far gol ed anche prenderlo. Cambia anche questo".

Infine una battuta sul difficile avvio di stagione avuto dai nerazzurri: "Sicuramente de Boer è arrivato ad agosto e conosceva poco il calcio italiano, la lingua. Il calcio italiano è difficile, è molto tattico. Pioli conosce benissimo i giocatori, le squadre, gli ambienti che affronta, è stato molto bravo, ha messo in piedi una squadra in pochissimi mesi, mentre prima era in grandissima difficoltà".

D.G.