Calciomercato Inter, Wenger: "Nessun accordo con Sanchez"

22/03/2017 21:45

CALCIOMERCATO INTER WENGER RINNOVO SANCHEZ / Ottime notizie dall'Inghilterra per l'Inter. "Al momento non abbiamo nessun accordo né con Sanchez, né con Özil", ha ammesso Arsene Wenger in merito alle trattative per i rinnovo dei suoi due big.

"Abbiamo deciso di concentrarsi sul finale di stagione, poi in estate parleremo", ha proseguito il manager dell'Arsenal ai microfoni di 'beIN Sports'. Dichiarazioni che hanno fatto rizzare le orecchie ai nerazzurri, così come la Juventus, che hanno messo nel mirino l'attaccante cileno: l'obiettivo è riportarlo in Serie A a distanza di sei anni dal suo addio.

D.G.