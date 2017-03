Arsenal, Wenger: "Futuro? Ho una notizia per voi"

22/03/2017 21:38

ARSENAL WENGER FUTURO / Ieri ha negato un presunto accordo col PSG. Ma il futuro di Arsene Wenger è ancora un rebus: con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non si sa ancora se sarà ancora alla guida dell'Arsenal o meno. "La mia notizia è che non ho notizie per voi! Non importa quanto tempo mi resta: mi impegnerò e sarò concentrato al massimo finché sarò all'Arsenal", ha ammesso il manager francese a 'beIN Sports'.

Una lunga chiacchierata dove Wenger ha aggiunto: "Per me i 'Gunners' sono il miglior club del mondo. Non per i risultati ma per l'insieme di valori che abbiamo costruito. E' chiaro che vincere è importante ma è più importante avere certi valori. Alcune persone sostengono che vincere il campionato è quello che poi conta in una stagione ma non sono d'accordo. Guardate ai grandi club come il Liverpool: non ha mai vinto la Premier nell'era moderna ma è considerato ancora una big. Qui abbiamo altri grandi club come Manchester City, Manchester United, Chelsea - che sicuramente quest'anno vincerà il titolo - o il Tottenham. Ma alla fine ogni anno solo uno può vincere. Nessuno ne parla ma lo sport è anche una questione di valori come il rispetto, l’integrità, l’umiltà, l’unione. Sono qualità importanti e che all'Arsenal abbiamo".

D.G.