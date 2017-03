23/03/2017 04:31

NAPOLI PIA / Inacio Pià ha commentato le recenti prestazioni del Napoli, sua ex squadra: "Partire dalla Serie C e vedere il Napoli così in alto ora mi sorprende - spiega l'attaccante brasiliano a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Questo Napoli detta legge ovunque e di questo va dato merito alla società. E' una delle squadre più belle che ci sono in giro".

M.D.A.