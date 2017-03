22/03/2017 21:17

CAGLIARI BORRIELLO INFORTUNIO / Continua a tenere in ansia il Cagliari le condizioni di Marco Borriello. L'attaccante, che ha saltato la Lazio per un problema al ginocchio, non si è allenato con il resto del gruppo. Il calciatore così come Fabio Pisacane, Marco Capuano e Alessandro Deiola - si legge sul sito ufficiale dei sardi - ha svolto un lavoro personalizzato.

M.S.