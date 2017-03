Calciomercato Roma, incontro in corso tra Pallotta e Spalletti

22/03/2017 21:12

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI PALLOTTA RINNOVO / Serata importante per quanto riguarda il futuro di Luciano Spalletti. Come riferisce 'ilmessaggero.it', il tecnico della Roma si trova in questo momento a cena col presidente Jim Pallotta e il dg Mauro Baldissoni in un ristorante non lontano dall'hotel dove soggiorna il tycoon statunitense. Un incontro nel quale le parti stanno discutendo del prolungamento del contratto del tecnico, in scadenza il prossimo 30 giugno.

D.G.