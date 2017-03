Napoli, Leandrinho fa volare la Primavera: numeri e gol del giovane brasiliano

Emanuele Catone

23/03/2017 12:55

LEANDRINHO NAPOLI PRIMAVERA / Leandro Henrique do Nascimiento classe 1998, conosciuto al calcio semplicemente come Leandrinho, è arrivato a Napoli con le stimmate del fuoriclasse. Durante il calciomercato invernale è stato probabilmente il vero colpo ad effetto degli azzurri; un brasiliano nella terra per eccellenza degli argentini. Operazione perfetta da parte della società partenopea; appena il giocatore ha compiuto la maggiore età ecco l'affondo decisivo per portarlo all'ombra del Vesuvio. 600mila euro di indennizzo alla Ponte Preta, club in cui è cresciuto e si è fatto conoscere, e subito ad allenarsi con il Napoli dei "grandi"; a dimostrazione della forte fiducia che nutre la società nei suoi confronti. Leandrinho si è presentato agli occhi del grande calcio nel 2015, quando ha trascinato a suon di gol (8 alla fine della competizione) il Brasilie Under 17 alla conquista del Campionato Sudamericano di categoria. Da quel momento è un sali e scendi di interessamenti delle grandi squadre europee; Real Madrid e Manchester City su tutte. Il direttore sportivo partenopeo Giuntoli è però lesto nelle trattative e porta a Castel Volturno uno dei crack annunciati del calcio verdeoro.

L'esplosione di Leandrinho con la Primavera e il futuro in prima squadra

Leandrinho è un attaccante polivante, può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo; dall'ala sinistra a quella destra fino alla punta centrale. Dopo essere stato un crack del mercato Napoli, ora lo sta diventando anche con la Primavera azzurra. Al 'Viareggio' l'allenatore Saurini lo sta schierando come perno al centro dell'attacco; sulla falsariga di come fatto da Sarri con Dries Mertens. E il giovane brasiliano, da quando è arrivato, sta facendo le fortune degli azzurrini: 7 partite giocate fino a questo momento e 6 reti segnate. Un ruolino di marcia incredibile considerando anche ipotetici problemi di adattamento ambientali e con i nuovi compagni. Leandrinho sta trascinando il "piccolo" Napoli nella Viareggio Cup; due gol all'esordio contro il Bari, nella decisiva ultima giornata dei gironi di qualificazione, e una rete contro il Bologna per la conquista dei quarti di finale. Con la prima squadra, invece, Sarri la sta provando come vice-Callejon; ruolo che non è coperto al meglio, nella rosa partenopea. Il brasiliano potrebbe essere il primo rinforzo per la prossima stagione. Sarri sa come far crescere ed esplodere i giovani talenti; le prospettive per vedere al San Paolo numeri dal doppio passo al sombrero ci sono tutte, non resta che attendere.