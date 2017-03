Milan, piccoli passi verso il closing: Ses ha versato 20 milioni di euro

22/03/2017 20:44

MILAN CLOSING CAPARRA / Piccoli passi verso il closing. Fininvest e Sino Europe Sports continuano a lavorare per il passaggio di consegne del Milan. I cinesi - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - avrebbero versato parte della terza caparra da 100 milioni di euro stabilita. Nelle casse Fininvest sono arrivati altri 20 milioni di euro. Questo molto probabilmente perché i bonifici sarebbero partiti da banche differenti. Già nella giornata di domani potrebbero esserci ulteriori novità. Fininvest continua a far filtrare ottimismo per la chiusura della trattativa.

M.S.