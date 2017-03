22/03/2017 19:44

LILLE SOUMAORO - Ancora un rinnovo per il Lille. Dopo Bissouma e Amadou, il club di Ligue 1 ha annunciato anche la firma di Adama Soumaoro. Il 24enne difensore franco-maliano, come ufficializza il Lille, ha firmato un prolungamento di contratto fino al 2021. Soumaoro era in scadenza nel 2019.



G.M.