22/03/2017 19:29

CALCIOMERCATO MISTER 100 MILIONI / Si impennano alle stelle i prezzi dei talenti dei talenti emergenti del calcio mondiale: in Italia ci sono Dybala e Donnarumma per i quali Real Madrid, Barcellona e City sono pronti a fare follie offrendo fino a 120 milioni di euro. Non solo Italia visto che per Dele Alli del Tottenham il Bayern Monaco e il solito City sono pronte a spendere la stessa cifra.

GUARDA IL VIDEO

B.D.S.