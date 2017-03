Champions League, UFFICIALE: la decisione Uefa sull'Italia

22/03/2017 19:15

CHAMPIONS LEAGUE ITALIA - Arriva la conferma ufficiale dalla Uefa: l'Italia avrà quattro posti nella Champions League 2018/2019. Il massimo organismo europeo ha confermato che da qui a fine stagione non ci saranno cambiamenti nei primi quattro posti del ranking, indipendentemente dai prossimi risultati in Champions ed Europa League.

L'Italia è sicura quindi di chiudere tra le prime quattro (dietro Spagna, Germania e Inghilterra) al termine della stagione in corso, periodo limite di riferimento dei coefficienti dal 2012/13 per il nuovo format di qualificazione alla Champions League. L'Italia avrà così tre squadre nella fase a giorni e una rappresentante nei playoff, mentre rimangono fuori dalle prime quattro Francia, Russia. Nel ranking per club, invece, i calcoli subiranno modifiche nel 2018 anche se nella prossima stagione tutto rimarrà invariato. Al momento la prima italiana è la Juventus, quinta, dietro a Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid.



G.M.