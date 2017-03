22/03/2017 18:43

VIDEO GERVINHO - Migliorare la conclusione con il piede sinistro: questo l'obiettivo di Gervinho in attesa del rientro in campo dopo l'infortunio. L'ex romanista, 'rimpianto' nei giorni scorsi da Spalletti adesso in Cina all'Hebei Fortune, da Dubai ha postato un video su Instagram in cui tenta i sistemare la mira con il piede 'debole': i risultati sono apprezzabili, anche se il portiere non è il massimo…



G.M.