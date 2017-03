Calciomercato Napoli, da Jorginho a Ghoulam: i principali indiziati a lasciare l'azzurro

Oscar Mresca

22/03/2017 18:22

MERCATO NAPOLI GHOULAM JORGINHO MERTENS/ Sebbene manchino ancora alcuni mesi all'inizio ufficiale delle trattative, il calciomercato Napoli pare non si sia mai fermato. Tante sono le individualità nel gruppo azzurro che in questa stagione si sono distinte per prestazioni positive. Alla fine del campionato però mancano ancora 9 giornate, in Coppa Italia invece la squadra partenopea ha ancora da disputare la semifinale di ritorno contro la Juventus. Tutte partite che il Napoli dovrà affrontare al meglio per centrare il secondo posto in campionato, e un'eventuale finale in Coppa. Sfide che potrebbero essere un'ottima rampa di lancio per chi ambisce a mettere in mostra le sue potenzialità e, chissà, magari farsi anche notare dai grandi club europei.

DA JORGINHO A GHOULAM, MA OCCHIO A MERTENS: I PARTENTI IN CASA NAPOLI

Con l'estate che si avvicina, iniziano ad aleggiare le prime insistenti voci di mercato Napoli. I principali indiziati a lasciare nella bella stagione il capoluogo partenopeo sono: Ghoulam, Jorginho e Mertens. Il terzino algerino starebbe provando a trattare con la società di De Laurentiis il rinnovo contrattuale, ma l'intesa sembrerebbe ancora lontanta. Possibile quindi che il Napoli decida di cederlo. Sarebbe addirittura già trapelato anche il nome di un suo possibile sostituto. Per quanto riguarda Jorginho la questione è invece diversa. Il brasiliano, come confermato dal suo agente, ha ancora alcuni anni di contratto con gli azzurri che vuole onorare, e difficilmente quindi deciderà di lasciare l'azzurro a fine stagione. Possibilità a cui, per ora, sicuramente Dries Mertens non pensa. Il talento belga sta infatti trattando concretamente il rinnovo contrattuale, ma le tante ingenti offerte provenienti dall'estero, Inghilterra e Cina su tutte, potrebbero mettere a dura prova la sua permanenza a Napoli. Ad oggi, niente di certo quindi. Ma con il calciomercato alle porte, De Laurentiis dovrà cominciare a riflettere per decidere se trattenere o meno i suoi pupilli.