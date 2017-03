Lega Serie A, è rottura: le big lasciano l'assemblea

22/03/2017 17:48

LEGA SERIE A ASSEMBLEA / "Frattura insanabile": è rottura all'assemblea della Lega di Serie A. Sei big del calcio italiano hanno abbandonato i lavori: Milan, Juventus, Inter, Napoli, Roma e Fiorentina hanno rotto le trattative lasciando l'assemblea, insieme al Chievo.

La situazione è spiegata all'uscita dalla Lega da Adriano Galliani: "Non si può trovare una soluzione. Il problema reale non è la presidenza, ma la ripartizione dei diritti televisivi. Noi rappresentiamo l'80% dei tifosi in Italia. Non è affar nostro il commissariamento, vadano avanti le società rimaste al tavolo. Non possono decidere su questioni economiche visto che servono 15 voti".

Per la presidenza della Lega Serie A è stato sondato anche il nome di Cantamessa.

B.D.S.