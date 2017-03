22/03/2017 17:36

JUVENTUS KEAN GROSSO - Doppia beffa per la Juventus, eliminata dal Viareggio per mano del Bruges e con Moise Kean ko per infortunio. Fabio Grosso non si è voluto sbilanciare sulle condizioni del giovane attaccante, nel giro della prima squadra e che ha anche collezionato una manciata di presenze con l'undici di Allegri: "È ancora sofferente, valuteremo nei prossimi giorni", ha dichiarato Grosso a 'Rai Sport' dopo la gara.

G.M.