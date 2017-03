Milan, Galliani e la 'battuta' su... Trump!

22/03/2017 17:15

MILAN GALLIANI - Adriano Galliani allontana nuovamente i rumors in merito ad una possibile scalata all'acquisizione del Milan se dovesse saltare il closing con i cinesi: "Pensare che io possa fare una scalata al Milan è come dire che Trump è a capo dell'Isis - la battuta rilasciata dall'attuale Ad rossonero a margine della riunione in Lega - Solo un pazzo può pensare che io faccia qualcosa all'insaputa di Silvio Berlusconi. Ma poi insieme a quali fondi d'investimento, Doyen e quello di Mendes? Non ha senso... Non faccio e non farò nulla all'insaputa di Berlusconi".



G.M.