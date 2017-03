22/03/2017 16:25

MILAN ABATE / Come reso noto dal Milan, la stagione di Ignazio Abate è giunta al termine. Il trauma contusivo subito all'occhio sinistro nella partita contro il Sassuolo a fine febbraio non permetterà al terzino dei rossoneri di scendere in campo in questo campionato, nonostante il recupero sia costante.

O.P.